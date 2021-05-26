25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة تضم 25 لاعب لمواجهة الزمالك غدا الخميس فى إطار دور الــ16 بكأس مصر.

وشهدت القائمة عودة مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه، وغياب حسين السيد وعبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن ومحمود البدري.

وتضم قائمة الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: رضوان شريفي، محمد هاشم، باهر المحمدي، مروان الصحراوي،محمد عمار، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة،مصطفى فارس.

خط الوسط: محمد عادل، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد حسن، نادر رمضان، عماد حمدي، أحمد مدبولي، محمد صادق، محمد الشامي، أحمد مصطفى، أري بابل.

خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.