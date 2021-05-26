خالد جلال يوقف محمود قاعود لأجل غير مسمى ويحوله للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن عدة عقوبات ضد لاعب فريقه محمود قاعود.

وأشار خالد جلال، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أنه تم إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى بجانب التدريب منفرداً وغرامة مبدئية مائة وخمسون ألف جنيها وتحويله للتحقيق .

وسقط البنك الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره سموحة، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري بهدفين لكل فريق.

وتقدم البنك الأهلي في المباراة بالدقيقة 69 عن طريق لاعبه أحمد علي كامل ثم تعادل مصطفى فتحي لسموحة من ركلة جزاء قبل أن يتقدم أحمد علي كامل للمرة الثاني بهدف من ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 90+1 قبل أن يتعادل مصطفى فتحي من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 90+7.

رفع البنك الأهلي بهذه النتيجة رصيده إلى النقطة 19 في المركز 16، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 36 في المركز الرابع.