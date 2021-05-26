"يباع غدًا".. حارس ليفربول السابق يطالب برحيل محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

صرح ديفيد جيمس، حارس مرمى ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، بأن محمد صلاح يجب أن يرحل عن الفريق في أقرب وقت كما فعل مانشستر سيتي مع سيرجيو أجويرو، بالرغم من قيمته الكبيرة تهديفيًا.

وقال جيمس في تصريحاته عن اللاعب المصري: "في رأيي من الممكن أن يكون الثاني في ترتيب هدافي بريميرليج، لكن ليفربول يلعب بشكل أفضل دون محمد صلاح".

وتابع: "فرصة لليفربول في الوقت الحالي كي يحصل على المال من خلال بيع صلاح، فكما تقول دييجو جوتا يناسب للتواجد بين الثلاثي الهجومي كما أن فيرمينو سينال مزيدا من الحرية".

وأضاف: "بناء على ذلك سيكون لدى ليفربول خط هجوم أكثر ديناميكية، بدلًا من أن يعتمد بشكل أكبر على أهداف محمد صلاح".

وعما إذا كان هذا الوقت المناسب لبيع محمد صلاح، قال: "نعم، غدًا، أنا لا أعلم الأمر لا يتعلق بمحمد صلاح، وأنه ليس باللاعب الجيد، فسجله يتحدث عنه، الأمر مشابه لإحصاءات سيرجيو أجويرو، عندما يفكر بيب جوارديولا في النظر إلى مان سيتي ويقول أنه لا يريد أجويرو".

واختتم قائلًا: "أعتقد أن رشاقة اللعب في ليفربول معطلة بسبب محمد صلاح رغم تسجيله للأهداف".