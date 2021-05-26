فيديو | شاهد هدف تقدم فياريال الأول على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

خطف المهاجم الإسباني المتألق “جيرارد مورينو” هدف التقدم الأول لفريق فياريال على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، المقام على ملعب إنيرجا جدانسك ببولندا.

وجاء الهدف في الدقيقة (29)، بعدما تحصل فياريال على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى على بعد 30 ياردة تقريبًا، تولى داني باريخو تنفيذها وأرسل كرة عرضية تسلل لها مورينو من بين المدافعين وسددها في المرمى لتغالط دي خيا وتسكن شباكه.

ويقدم جيرارد مورينو أفضل مواسمه على الإطلاق مع فياريال هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا في الدوري الإسباني، ويعد هدفه اليوم هو السابع له في الدوري الأوروبي، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.

ويمكنك متابعة المباراة في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت بريميم HD1 و بي ان سبورت 4K عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات، وكذا بي ان سبورتس كونكت، بصوت المعلق “حسن العيدروس”.

هدف فياريال الأول على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي