- 1/2
- 2/2
خطف المهاجم الإسباني المتألق “جيرارد مورينو” هدف التقدم الأول لفريق فياريال على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، المقام على ملعب إنيرجا جدانسك ببولندا.
وجاء الهدف في الدقيقة (29)، بعدما تحصل فياريال على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى على بعد 30 ياردة تقريبًا، تولى داني باريخو تنفيذها وأرسل كرة عرضية تسلل لها مورينو من بين المدافعين وسددها في المرمى لتغالط دي خيا وتسكن شباكه.
ويقدم جيرارد مورينو أفضل مواسمه على الإطلاق مع فياريال هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا في الدوري الإسباني، ويعد هدفه اليوم هو السابع له في الدوري الأوروبي، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.
ويمكنك متابعة المباراة في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت بريميم HD1 و بي ان سبورت 4K عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات، وكذا بي ان سبورتس كونكت، بصوت المعلق “حسن العيدروس”.
هدف فياريال الأول على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو | شاهد هدف تقدم فياريال الأول على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.