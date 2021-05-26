شاهد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر اليوم “رابط كورة لايف”

شاهد مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر بالتعاون مع رابط كورة لايف ، في قمة مباريات اليوم الاربعاء لحساب نهائي بطولة الدوري الاوروبي على الأراضي البولندية.

تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب “إنيرجا جدانسك” في مدينة جدانسك بدولة بولندا، ويتسع لـ 43.615 ألف متفرج لكن اليويفا سمح بحضور 9500 مشجع فقط في الملعب الذي تم إنشائه عام 2011 تحضيراً لبطولة اليورو التي أقيمت في البلاد عام 2012 وانتهت بتتويج “إسبانيا”.

سيحين موعد انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية ويقودها الحكم كيلمان توربان.

ينقل لقاء مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت بريميم HD1 و بي ان سبورت 4K عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات، وكذا بي ان سبورتس كونكت، بصوت المعلق “حسن العيدروس”.

اضغط هنا لـمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر بـ نهائي الدوري الاوروبي 2021

مانشستر يونايتد 0-1 فياريال

ملعب إنيرجا جدانسك (مدينة جدانسك – بولندا)

السماح بحضور (9500 مشجع)

نهائي الدوري الاوروبي 2021

جارية الآن

بث مباشر فياريال ومانشستر يونايتد

أهلاً بكم في بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال ، بالصورة والكلمة والفيديو.

ينقل لكم أحداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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يخوض مانشستر يونايتد ثاني مباراة نهائية له في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد تُوج بكأس الدوري الأوروبي عام 2017 عندما هزم أياكس أمستردام الهولندي بهدفين دون رد.

فياريال يخوض أول مباراة نهائية في تاريخه المحلي والقاري، لم يسبق له حتى الترشح لنهائي كأس ملك إسبانيا.

فياريال خرج 3 مرات سابقة من نصف نهائي الدوري الأوروبي 2005 على يد فالنسيا، و2011 على يد بورتو، و2016 على يد ليفربول.

في السطور التالية نستعرض معكم تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وفياريال.

تاريخ مواجهات فياريال ومانشستر يونايتد

يلتقي العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد” بالفريق الإسباني الطموح “فياريال” في كلاكيت خامس مرة للفريقين على الصعيد القاري، حيث سبق وإلتقيا 4 مرات في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2005 و2007.

وأخفق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الأسطوري السير أليكس فيرجسون في هزيمة فياريال تحت قيادة مدربه السابق مانويل بيلجريني، بل وخرج بسببه من دور مجموعات 2005 بعدما تعادل أمام الفريق الملقب بـ “الغواصات الصفراء” من دون أهداف في الذهاب والإياب، وهي نفس نتيجة مباراتي دور مجموعات 2008.

وستحمل مواجهة مانشستر يونايتد ضد فياريال الرقم 20 في تاريخ مواجهات البلدين في نهائيات البطولات الأوروبية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الآن.

وتواجهت الأندية الإنجليزية مع نظيرتها الإسبانية في 19 مباراة نهائية سابقة، كانت الغلبة خلالها للفرق الإسبانية بواقع 12 انتصار مقابل 7 انتصارات فقط للفرق الإنجليزية، كان آخرها فوز ليفربول على ديبورتيفو ألافيس عام 2001.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراة واحدة من أصل 4 نهائيات سابقة أمام الأندية الإسبانية في نهائي أوروبي، وتبدو الفرصة مواتية هذا العام لتحقيق بطولة أوروبية أخرى على حساب خصم من خارج بيج فور الليجا.

لكن المهمة ليست بهذه السهولة فبخلاف عقدة فياريال لليونايتد في دوري الأبطال، سيلتقي مدرب اليونايتد “سولشاير” بمدرب له خبرات طويلة في مسابقة الدوري الأوروبي هو “أوناي إيمري” الذي يسعى لتحقيق أول لقب في تاريخ الغواصات الصفراء التي لم تذق طعم البطولات أبدًا على الصعيدين المحلي والقاري، ولو حتى التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية

يغيب عن مانشستر يونايتد الأساسية اليوم المدافع الدولي الانجليزي السابق “فيل جونز” لعدم تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن كرة القدم لمدة سنة تقريبًا.

يغيب كذلك عن صفوف الشياطين الحمر المهاجم الدولي الفرنسي “أنتوني مارسيال” بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022 أمام كازاخستان خلال نهاية شهر مارس الماضي، ليغيب عن آخر 13 مباراة للفريق الأحمر.

ولا تزال الشكوك تحوم حول غياب المدافع الدولي الانجليزي هاري ماجواير بسبب إصابة في الكاحل تسببت في غيابه عن آخر 3 مباريات لـ مان يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيلة فياريال الأساسية

من المؤكد غياب لاعب الوسط “فينثينت إيبورا” عن تشكيلة فياريال الأساسية في مباراة اليوم لعدم تعافيه من إصابة الركبة التي دمرت موسمه مع الفريق، عندما تعرض لها أمام ريال بيتيس في الدقيقة 39 يوم 13 ديسمبر 2020، فمنذ ذلك الحين لم يلعب أي مباراة محلية أو قارية.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الجناح النيجيري الموهوب “سامويل شوكويزي” لمباراة اليوم بسبب إصابة في الفخذ، الأمر ذاته يخص الظهير الأيمن الأرجنتيني الشاب “خوان فويث” الذي أصيب إصابة عضلية في مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال ليغيب عن 6 مباريات متتالية فيما بعد.

التشكيلة الأساسية: جيرنيمو رولي – ألفونسو بيدرازا – باو توريس – راؤول ألبيول – خوان فويث – مانو تريجويروس – داني باريخو – إيتيان كابوي – يريمي بينو – كارلوس باكا – جيرارد مورينو.