يلا شوت | شاهد مباراة فياريال ومانشستر يونايتد في بث مباشر اليوم في الدوري الاوروبي

شاهد مباراة فياريال ومانشستر يونايتد في بث مباشر بالتعاون مع يلا شوت، بقمة مباريات اليوم الاربعاء لحساب نهائي بطولة الدوري الاوروبي موسم 2021/2020 والتي ستستضيفها دولة بولندا.

تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب “إنيرجا جدانسك” في مدينة جدانسك بدولة بولندا، ويتسع لـ 43.615 ألف متفرج لكن اليويفا سمح بحضور 9500 مشجع فقط في الملعب الذي تم إنشائه عام 2011 تحضيراً لبطولة اليورو التي أقيمت في البلاد عام 2012 وانتهت بتتويج “إسبانيا”.

سيحين موعد انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية ويقودها الحكم كيلمان توربان.

وكان مانشستر يونايتد قد بلغ المباراة النهائية بعد اكتساحه لفريق روما الإيطالي في نصف النهائي بنتيجة 5/8 في مجموع الذهاب والإياب، بينما تجاوز فياريال أحد عمالقة البريميرليج “آرسنال” بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

ينقل لقاء مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت بريميم HD1 و بي ان سبورت 4K عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات، وكذا بي ان سبورتس كونكت، بصوت المعلق “حسن العيدروس”.

وستقوم قنوات أجنبية أخرى عديدة بنقل مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر، من قبيل بي ان سبورتس الفرنسية والانجليزية وكذا قناة موفيستار ليجا دي كامبيونيس و سكاي سبورتس أونو الايطالية.

فياريال 1-1 مانشستر يونايتد

???? ملعب إنيرجا جدانسك (مدينة جدانسك – بولندا)

???? السماح بحضور (9500 مشجع)

???? نهائي الدوري الاوروبي 2021

????جارية الآن

تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم

يغيب عن مانشستر يونايتد اليوم المدافع الدولي الانجليزي السابق “فيل جونز” لعدم تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن كرة القدم لمدة سنة تقريبًا.

يغيب كذلك عن صفوف الشياطين الحمر المهاجم الدولي الفرنسي “أنتوني مارسيال” بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022 أمام كازاخستان خلال نهاية شهر مارس الماضي، ليغيب عن آخر 13 مباراة للفريق الأحمر.

ولا تزال الشكوك تحوم حول غياب المدافع الدولي الانجليزي هاري ماجواير بسبب إصابة في الكاحل تسببت في غيابه عن آخر 3 مباريات لـ مان يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

التشكيلة الأساسية: دافيد دي خيا – لوك شاو – فيكتور ليندلوف – إيريك بايلي – وان بيساكا – سكوت مكتومناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود – إدينسون كافاني.

تشكيلة فياريال اليوم

من المؤكد غياب لاعب الوسط “فينثينت إيبورا” عن صفوف فياريال في مباراة اليوم لعدم تعافيه من إصابة الركبة التي دمرت موسمه مع الفريق، عندما تعرض لها أمام ريال بيتيس في الدقيقة 39 يوم 13 ديسمبر 2020، فمنذ ذلك الحين لم يلعب أي مباراة محلية أو قارية.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الجناح النيجيري الموهوب “سامويل شوكويزي” لمباراة اليوم بسبب إصابة في الفخذ، الأمر ذاته يخص الظهير الأيمن الأرجنتيني الشاب “خوان فويث” الذي أصيب إصابة عضلية في مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال ليغيب عن 6 مباريات متتالية فيما بعد.

التشكيلة الأساسية: جيرنيمو رولي – ألفونسو بيدرازا – باو توريس – راؤول ألبيول – خوان فويث – مانو تريجويروس – داني باريخو – إيتيان كابوي – يريمي بينو – كارلوس باكا – جيرارد مورينو.

ملخص واهداف مانشستر يونايتد وفياريال

19:00 GMT | صافرة بداية المباراة من الحكم الفرنسي كليمن توربان.

الدقيقة 6 | أول فرصة في المباراة لصالح نادي مانشستر يونايتد، عن طريق لاعب الوسط سكوت مكتومناي، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، جاورت القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني رولي.

الدقيقة 9 | اللعب يتوقف بسبب إصابة على مستوى الأنف لمدافع فياريال خوان فويث، إثر إنزلاقه ومن ثم اصطدامه بركبة بول بوجبا.

الدقيقة 10 | الحكم يستأنف اللعب من جديد بعد خروج المدافع الأرجنتيني لتلقي الإسعافات اللازمة.

الدقيقة 14 | فياريال ما زال يلعب منقوص العدد بعد خروج فويث لتلقي الإسعافات.

الدقيقة 15 | أول محاولة لفريق فياريال على مرمى مانشستر يونايتد جاءت من الركنية، حيث قابل مانو تريجويروس العرضية بتسديدة على الطائر علت المرمى بكثير.

الدقيقة 16 | اخيرًا عاد فويث إلى ملعب المباراة الآن بعد تلقيه الإسعافات اللازمة، ليكتمل عدد الغواصات الصفراء.

الدقيقة 19 | لوك شاو يرسل عرضية أرضية قوية من الجهة اليسرى مرت من أمام الجميع داخل منطقة الجزاء وخرجت إلى ضربة مرمى؛ كانت تحتاج إلى لمسة لمعانقة شباك رولي.

الدقيقة 23 | باو توريس يضرب كرة رأسية مرت أعلى من المرمى بعد عرضية بمهارة كبيرة من المهاجم الكولومبي كارلوس باكا.

الدقيقة 26 | محاولة جديدة لفريق فياريال، وهذه المرة عن طريق يريمي بينو الذي سدد كرة ضعيفة مرت بجاور القائم الأيمن لدافيد دي خيا.

الدقيقة 29 | جووووووووووول.. المهاجم الإسباني جيرارد مورينو يعطي فياريال الأفضلية ويتقدم بالهدف الأول.

قصة الهدف | تحصل فياريال على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى على بعد 30 ياردة تقريبًا، تولى داني باريخو تنفيذها وأرسل كرة عرضية تسلل لها مورينو من بين المدافعين وسددها في المرمى لتغالط دي خيا وتسكن شباكه.

الدقيقة 30 | فرحة كبيرة للاعبي فياريال، في المقابل يظهر سولشاير وأثر الصدمة واضح على وجه المدرب النرويجي الذي ظل ساكنًا على كرسيه.

الدقيقة 31 | جيرارد مورينو يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق مع فياريال هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا في الدوري الإسباني، ويعد هدفه اليوم هو السابع له في الدوري الأوروبي، كما قدم 4 تمريرات حاسمة.

الدقيقة 35 | مانشستر يونايتد يضغط بقوة على فياريال من أجل تعديل النتيجة.

الدقيقة 38 | دفاع فياريال منظم بشكلٍ رائع، واليونايتد حائر بالكرة في خط الوسط وعاجز عن صناعة أي فرصة خطيرة.

الدقيقة 45 | حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلًا من الضائع.

الدقيقة 1+45 | ماسون جرينوود يمر بمهارة من بيدرازا على الجهة اليمنى ويرسل كرة عرضية اصطدمت في المدافع وذهبت سهلة إلى رولي.

الدقيقة 2+45 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم فياريال على مانشستر يونايتد بهدفٍ دون رد.

الشوط الثاني

الدقيقة 45 | بداية الشوط الثاني دون تبديلات في تشكيلة الفريقين.

الدقيقة 47 | فياريال كان قريب للغاية من تسجيل الهدف الثاني بعدما أرسل بينو كرة عرضية من الجهة اليمنى أحدثت ربكة في منطقة الجزاء قبل أن يبعدها المدافعين.

الدقيقة 51 | حكم المباراة رفض احتساب ضربة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد العودة إلى الفار إثر احتكاك بين لاعب اليونايتد ومدافع فياريال داخل المنطقة في كرة مشتركة.

الدقيقة 54 | بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب وسط فياريال، الفرنسي إيتيان كابوي.

الدقيقة 55 | جووووووووووووول.. إدينسون كافاني يسجل هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد.

قصة الهدف | ركلة ركنية من الجهة اليسرى أرسلها لوك شاو عالية داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع فياريال برأسية وصلت إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء الذي سددها على الطائر قوية لترتد من أقدام المدافعين أمام كافاني ليضعها في الشباك بسهولة.

الدقيقة 56 | سولشاير لم يفرح بتسجيل الهدف، أكتفى بالنظر إلى احتفال لاعبيه.

الدقيقة 58 | مانشستر يونايتد يواصل الضغط لخطف الهدف الثاني.

الدقيقة 60 | مدرب فياريال أوناي إيمري يعبر عن خوفه، ويقوم باستبدال المهاجم كارلوس باكا، ويقحم لاعب الوسط الدفاعي فرانسيس كوكولين.

اضغط هنا وشاهد مباراة فياريال ومانشستر يونايتد في بث مباشر رابط يلا شوت