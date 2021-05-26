فيديو | مشاهدة اهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال فى نهائي الدوري الاوروبي (صور:AFP)

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال فى نهائي الدوري الاوروبي، موسم 2021/2020 والتي تستضيفها دولة بولندا.

تقدم فياريال فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 29 عن طريق المهاجم الإسباني “جيرارد مورينو”، جاء الهدف من ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى على بعد 30 ياردة تقريبًا، تولى داني باريخو تنفيذها وأرسل كرة عرضية تسلل لها مورينو من بين المدافعين وسددها في المرمى لتغالط دي خيا وتسكن شباكه.

وخلال الشوط الثاني استطاع مانشستر يونايتد ان يسجل هدف التعادل فى الدقيقة 55 عن طريق مهاجمه الاورجواني “إديسنون كافاني”.

جاء هدف التعادل من ركلة ركنية أرسلها لوك شاو عالية داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع فياريال برأسية وصلت إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء الذي سددها على الطائر قوية لترتد من أقدام المدافعين أمام كافاني ليضعها في الشباك بسهولة.

كان مانشستر يونايتد قد بلغ المباراة النهائية بعد اكتساحه لفريق روما الإيطالي في نصف النهائي بنتيجة 5/8 في مجموع الذهاب والإياب، بينما تجاوز فياريال أحد عمالقة البريميرليج “آرسنال” بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب “إنيرجا جدانسك” في مدينة جدانسك بدولة بولندا، ويتسع لـ 43.615 ألف متفرج لكن اليويفا سمح بحضور 9500 مشجع فقط في الملعب الذي تم إنشائه عام 2011 تحضيراً لبطولة اليورو التي أقيمت في البلاد عام 2012 وانتهت بتتويج “إسبانيا”.