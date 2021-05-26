فيديو | مشاهدة اهداف مباراة شباب بلوزداد ونصر حسين داي فى الدوري الجزائري “تعادل مثير”

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد ونصر حسين داي ضمن أهم مباريات الجولة 23 في الدوري الجزائري، والمنتهية بتعادل مثير 2-2.

انتهت قمة الدوري الجزائري بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي التعادل الايجابي بنتيجة 2-2، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على استاد 20 أغسطس 1955، بالعاصمة الجزائر.

وتقدم نصر حسين داي فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 30 عن طريق اللاعب “مروان بوسالم” ليُنهي الشوط الاول متقدماً بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني عزز نصر حسين داي تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة 67 بواسطة اللاعب “حمزة بنوح”، قبل أن يقلب البديل “أمير سعيود” الطاولة فى أقل من 5 دقائق بتسجيله هدفين لصالح شباب بلوزداد فى الدقيتقين 84، 88.

بهذه النتيجة رفع شباب بلوزداد رصيده الى النقطة 37 فى المركز الخامس بجدول الترتيب، فى المقابل رفع شباب قسنطينة رصيده الى النقطة 21 فى المركز السادس عشر.

وكان يتطلع نادي شباب بلوزداد إلى مداوة جراحه بتحقيق الفوز على نصر حسين داي اليوم في الدوري الجزائري، لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق “جمعية عين مليلة” بنتيجة (5-1).

وأضاع شباب بلوزداد فرصة تاريخية ببلوغ دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 في بداية الأسبوع الحالي، بعدما عجز عن الصمود أمام الترجي الرياضي التونسي، حيث فاز في لقاء الإياب بنتيجة (2-0)، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في تونس، ويودع البطولة بركلات الترجيح.

في الجهة المقابلة، حقق نادي نصر حسين داي انتصار وحيد في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري الجزائري، وكان على حساب “سريع غليزان” في الجولة 15، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى 5 هزائم.

وكان يسعى اليوم نصر حسين داي إلى خطف الثلاث نقاط من شباب بلوزداد، للخروج من منطقة الهبوط، إذ يقبع في المركز 16، ويفصله نقطة واحدة عن منطقة الأمان، التي يتواجد فيها سريع غليزان ووداد تلمسان.

نقلت مباراة شباب بلوزداد ونصر حسين داي في الدوري الجزائري، على القناة الجزائرية الثالثة، والقناة الأمازيغية الرابعة “Canal Algerie”.