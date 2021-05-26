بعد صدمة الوداد..هزيمة جديدة تُعمق جراح مولودية الجزائر في البطولة المحلية

نتيجة مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة فى الدوري الجزائري

تعرف على نتيجة مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة فى الدوري الجزائري، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، فى إطار منافسات الجولة 23.

تجرع فريق مولودية الجزائر هزيمة جديدة فى البطولة المحلية بعد صدمة الوداد فى دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما سقط فى فخ الخسارة أمام مضيفه شباب قسنطينة بنتيجة 1-صفر.

ويدين فريق شباب قسنطينة بالفضل للاعبه “براهيم ديب” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 37 من زمن المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتجة تقدم شباب قسنطينة فى جدول الترتيب الى المركز الثامن برصيد 35 نقطة، فى المقابل تراجع مولودية الجزائر الى المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري الجزائري بالجولة الرابعة، قد شهد فوز مولودية الجزائر بهدف اللاعب “بلقاسم براهيمي”، فى المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية 1962 يوم 1 يناير 2021.

ونقلت مباراة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر على قناة المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري والناقل الحصر للدوري الجزائري فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تنقل على القناة الأرضية لـ التليفزيون الجزائري.