- 1/2
- 2/2
تعرف على نتيجة مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة فى الدوري الجزائري، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، فى إطار منافسات الجولة 23.
تجرع فريق مولودية الجزائر هزيمة جديدة فى البطولة المحلية بعد صدمة الوداد فى دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما سقط فى فخ الخسارة أمام مضيفه شباب قسنطينة بنتيجة 1-صفر.
ويدين فريق شباب قسنطينة بالفضل للاعبه “براهيم ديب” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 37 من زمن المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
بهذه النتجة تقدم شباب قسنطينة فى جدول الترتيب الى المركز الثامن برصيد 35 نقطة، فى المقابل تراجع مولودية الجزائر الى المركز العاشر برصيد 34 نقطة.
جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري الجزائري بالجولة الرابعة، قد شهد فوز مولودية الجزائر بهدف اللاعب “بلقاسم براهيمي”، فى المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية 1962 يوم 1 يناير 2021.
ونقلت مباراة شباب قسنطينة ومولودية الجزائر على قناة المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري والناقل الحصر للدوري الجزائري فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تنقل على القناة الأرضية لـ التليفزيون الجزائري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صدمة الوداد..هزيمة جديدة تُعمق جراح مولودية الجزائر في البطولة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.