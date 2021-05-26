نهائي الدوري الأوروبي | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام فياريال

أعلن أولي جونار سولشاير تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-5-2021.

وجاء في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني دافيد دي خيا، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية للفريق في مناسبات عدة هذا الموسم، لصالح الإنجليزي دين هندرسون.

وقرر سولشاير الدفع بثنائية بول بوجبا وسكوت مكتومناي في مركز خط الوسط، مستبعدًا البرازيلي فريد الذي يجلس على دكة البدلاء اليوم.

وواصل المدرب النرويجي إعتماده على المهاجم الأوروجوياني المتألق إدينسون كافاني في المقدمة، وسيجاوره كل من ماسون جرينوود وماركوس راشفورد.

وكالعادة لن يتمركز برونو فيرنانديز في مركز معين، حيث يفضل سولشاير عدم توظيفه من أجل إعطاء كامل الحرية له في الملعب، نظرًا لإمكانياته الكبيرة في صناعة الفرص، وكذا تسجيل الأهداف.

والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام فياريال:

دافيد دي خيا

لوك شاو – فيكتور ليندلوف – إيريك بايلي – وان بيساكا

سكوت مكتومناي – بول بوجبا

ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

إدينسون كافاني