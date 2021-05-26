صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب وليفربول يتغنى بـ"الفرعون"

المنامة - ياسر ابراهيم -

توج الدولي المصري محمد صلاح، أمس الثلاثاء، بجائزة "ستاندرد تشارترد" لأفضل لاعب في ليفربول في الموسم المنصرم 2020-2021.



ويأتي فوز صلاح بالجائزة، بعدما حل في المركز الأول في نتيجة تصويت الجماهير على موقع ليفربول، وجاء بعده لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في المركز الثاني، ثم الإنجليزي ناثانيال فيليبس في المركز الثالث.



وأعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بعد تتويجه بالجائزة "ستاندرد تشارترد" وقال لموقع ليفربول: "أنا سعيد بحصولي على هذه الجائزة، خاصة وأنها بتصويت الجماهير، ولكن الأهم بالنسبة لي كان الفوز في المباريات الأخيرة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".



وتابع: "أعتقد أنني قدمت موسما مقبولا، ولكن الفريق يأتي في المقام الأول. ربما كان مركزنا في جدول ترتيب الدوري ليتغير لو كانت الجماهير حاضرة في المدرجات منذ بداية الموسم. لقد عانينا كثيرا في غيابهم، ولذلك كنت سعيدا للغاية بلعب المباراة الأخيرة أمام الجماهير، كان من الرائع أن نراهم في المدرجات من جديد".



وأضاف صاحب القميص رقم 11: "اللحظة الأبرز في الموسم كانت هدف (حارس مرمى ليفربول) أليسون (في شباك وست بروميتش ألبيون).. كانت لحظة استثنائية.. احتفالنا بالهدف كان عفويا، لم أفكر في أي شيء، ووجدت نفسي أقفز من السعادة. كانت تلك هي اللحظة التي تأكدت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا. استغرق الأمر بعض الوقت لكي أصدق ما حدث، وسعدت كثيرا من أجل أليسون. كانت رأسية رائعة، لقد قام بعمل كبير ومنحنا ثلاث نقاط مهمة".



وفي نهاية حديثه، وجه صلاح رسالة إلى الجماهير التي قامت بالتصويت له للفوز بجائزة "ستاندرد تشارترد"، قائلا: "شكرا جزيلا لكل من قام بالتصويت لي. أنا فخور للغاية بهذه الجائزة، إلى أن نلتقي قريبا".



وتغنى الحساب الرسمي لليفربول في تغريدة على موقع "تويتر"، بنجمه المصري قائلا "جائزة جديدة تضاف إلى سجل الملك المصري، صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020/2021".



وكان المهاجم المصري، أنهى الموسم المنصرم كهداف لـ"الريدز"، بتسجيله 31 هدفا في 51 مباراة في جميع البطولات، كما احتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 هدفا، متأخرا بهدف وحيد عن الهداف هاري كين، مهاجم توتنهام.



وساهمت أهداف صلاح في احتلال ليفربول، الذي مر بموسم عصيب، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، والتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



المصدر: موقع ليفربول