شكرا لقرائتكم خبر عن كروس ينفى استقالة زيدان من تدريب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، مزاعم عن إعلان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، تنحيه عن منصبه.

وأشارت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن زيدان أبلغ لاعبيه بقرار الاستقالة من منصبه قبل تعادل الريال (2-2) مع ضيفه إشبيلية ببطولة الدوري الإسباني في التاسع من مايو الجاري.

ورغم ذلك، فإن كروس الذي ساهم في تسجيل هدفين في تلك المباراة قبل غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة للريال بسبب إصابته بفيروس كورونا، وصف هذه الشائعات بأنها «كذبة صارخة».

وصرح كروس في تسجيل صوتي قائلا «قيل في كل مكان، حتى في ألمانيا، إنه أعلن بالفعل رحيله عن الفريق».

وأضاف «إنها كذبة صارخة. تربطني أنا وزيزو علاقة جيدة، دون شك كان سيخبرني».

وأشار كروس، «لا يمكنني تأكيد ذلك ولا أعرف كيف سينتهي هذا، لكن يمكنني القول إنه من الممتع دائما العمل معه».

وكشف زيدان عقب مباراة الريال الأخيرة بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض (2-1)، على ضيفه فياريال يوم الأحد الماضي، أنه سيجري محادثات مع إدارة النادي هذا الأسبوع.

وتأتي التكهنات المتزايدة بشأن مستقبل زيدان (48 عاما) على خلفية خروج الفريق من الموسم المنقضي دون ألقاب للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

وأبدى كروس، الذي أكمل موسمه السابع مع الريال، ثقته في أن فريقه سيعود مجددا لمنصات التتويج موسم 2021-2022.

وأكد كروس «الموسم بدون لقب لن يكون أبدا أمرا جيدا لريال مدريد. لكن لم يكن يتوقع الكثير من الناس في بداية الموسم، أن نصل إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا».

وشدد كروس «لقد ناضلنا أيضا من أجل لقب الدوري الإسباني حتى اليوم الأخير. لم يكن موسما جيدا، لكن على الأقل كنا نتنافس».

وأوضح اللاعب الألماني «هناك بالطبع العديد من الأسئلة حول كيفية أداء ريال مدريد في الموسم المقبل. لكنني متأكد من شيء واحد- الريال سيقاتل مرة أخرى، يمكنني أن أضمن ذلك».

واختتم كروس تصريحاته قائلا «سنعود العام المقبل ونكافح من أجل كل شيء. ليس لدي شك في ذلك. تجربة التواجد هنا لمدة 7 سنوات تخبرني بذلك».