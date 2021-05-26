شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تكشف شرط يوفنتوس للموافقة على رحيل رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن موقف نادي يوفنتوس من السماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط كريستيانو بمغادرة يوفنتوس عقب نهاية الموسم الجاري، بعد 3 سنوات قضاها اللاعب البرتغالي بقميص اليوفي، بالرغم من أن عقده لا يزال مستمرا لموسم آخر.

وذكرت الصحيفة، أن يوفنتوس ينتظر موقف كريستيانو رونالدو، فيما يخص الرحيل عن الفريق أو البقاء معهم، مشيرة إلى أنه إذا أراد الرحيل فإن النادي الإيطالى لن يقف في طريقه.

وأضافت أن قائد المنتخب البرتغالى ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالعودة إلى مانشستر يونايتد، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل له في بداية مشواره من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وختمت بأن يوفنتوس لا يمانع في الدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، على إتمام عملية تبادلية، ينتقل بمقتضاها رونالدو إلى يونايتد، مقابل انتقال بول بوجبا نجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس.