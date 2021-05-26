شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مانشستر يونايتد ضد فياريال .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره إشبيلية، على ملعب جيدنسك، في إطار المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي "يورباليج".
وسيدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
خط الدفاع: لوك شاو - إيريك بايلي - فكيتور ليندلوف - آرون وان بيساكا.
خط الوسط: سكوت مكتوميناي - بول بوجبا - ماسون جرينوود.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - إديسون كافاني.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: دين هندرسون - لي جرانت - أليكس تيلليس - هاري ماجواير - أكسيل توانزيبي - براندون ويليامز - أماد دياللو - فريد -دانييل جيمس - خوان ماتا - نيمانيا ماتيتش - دوني فان دي بيك.
تشكيل فياريال:
حراسة المرمى: رولي
الدفاع: بيدرازا - توريس - ألبيول - فويث
الوسط: تريجيروس - باريخو - كابو - بينو
الهجوم: باكا مورينو
بداية المباراة
د10: توقف اللعب لإصابة فويث لاعب فياريال بعد اصطدامه مع بوجبا
د15: التعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة