شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مانشستر يونايتد ضد فياريال .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره إشبيلية، على ملعب جيدنسك، في إطار المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي "يورباليج".

وسيدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - إيريك بايلي - فكيتور ليندلوف - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - بول بوجبا - ماسون جرينوود.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - إديسون كافاني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: دين هندرسون - لي جرانت - أليكس تيلليس - هاري ماجواير - أكسيل توانزيبي - براندون ويليامز - أماد دياللو - فريد -دانييل جيمس - خوان ماتا - نيمانيا ماتيتش - دوني فان دي بيك.

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: رولي

الدفاع: بيدرازا - توريس - ألبيول - فويث

الوسط: تريجيروس - باريخو - كابو - بينو

الهجوم: باكا مورينو

بداية المباراة

د10: توقف اللعب لإصابة فويث لاعب فياريال بعد اصطدامه مع بوجبا

د15: التعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة