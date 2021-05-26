شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يهاجم لاعبي البنك الأهلي والمعلق: أساليب غير كروية لإنقاذهم من الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن المهندس فرج عامر ر ئيس مجلس إدارة نادي سموحة هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بالإضافة إلى معلق المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مع ضيفه سموحة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء 26-5-2021 على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في واقعة ليس لها مثيل في كرة القدم تعادل غصب عن الجميع حتى مذيع المباراة محمد الغياتي كان بيدافع عن البنك الأهلي (ونصب نفسة ڤار) ويقول الكورة دي مش ضربة جزاء واستبدل مهنته من مذيع لڤار وهذا ليس دوره، المذيع الذي يفقد الحيادية لا مكان له، لماذا نجامل البنك الأهلي؟؟ على حساب سموحة».

وأضاف: «لاعبو البنك الأهلي يستخدمون أساليب غير كروية لإفساد مباراتهم مع سموحة في ظل ضعف موقف الحكم، واتجاه لذبح سموحة لإنقاذ البنك الأهلي من الهبوط».

وبهذا التعادل يرتقي سموحة إلى المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.