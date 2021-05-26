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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاثة أندية إنجليزية تطارد لاعب سلتيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021
أفادت تقارير صحفية أن نادي برايتون انضم إلى سباق التعاقد مع مهاجم سلتيك أودسون إدوارد، في حين يطارد كل من ليستر سيتي وأرسنال المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما.
لكن برايتون يأمل في أن يقنع إدوارد بالتوجه إلى الساحل الجنوبي من خلال وعده بأن يبدأ كل مباراة مع الفريق.
في حين قد يجد إدوارد صعوبة في أخذ مكان جايمي فاردي في تشكيلة فريق ليستر سيتي.
من جهته، فإن اهتمام أرسنال يعتمد على بقاء ألكسندر لاكازيت أو رحيله هذا الصيف.