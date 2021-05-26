ثلاثة أندية إنجليزية تطارد لاعب سلتيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

أفادت تقارير صحفية أن نادي ​برايتون​ انضم إلى سباق التعاقد مع مهاجم سلتيك أودسون إدوارد، في حين يطارد كل من ​ليستر سيتي​ و​أرسنال​ المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما.



لكن برايتون يأمل في أن يقنع إدوارد بالتوجه إلى الساحل الجنوبي من خلال وعده بأن يبدأ كل مباراة مع الفريق.

في حين قد يجد إدوارد صعوبة في أخذ مكان جايمي فاردي في تشكيلة فريق ليستر سيتي.

من جهته، فإن اهتمام أرسنال يعتمد على بقاء ألكسندر لاكازيت أو رحيله هذا الصيف.