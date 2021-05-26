شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للاتحاد السكندري بالقاهرة قبل السفر لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، على إقامة معسكر مغلق لزعيم الثغر في القاهرة لمدة 24 ساعة، قبل السفر لأسوان لمواجهة زهرة الجنوب في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطلب العميد من لاعبيه التجمع لخوض المران اليوم الأربعاء، دون راحة، بعد الهزيمة أمام الجونة، أمس الثلاثاء، على ملعب الإسكندري، في الجولة الرابعة والعشرون من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويطير الفريق السكندري للقاهرة مساء اليوم الأربعاء، على أن يقيم معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، لمدة 24 ساعة، بعدها يتوجه الفريق لأسوان، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفريق الجنوبي المنتشي بفوزه الصعب على المحلة في الجولة الماضية.

ويأمل الجهاز الفني للفريق السكندري في العودة من أسوان بالنقاط الثلاثة، بعدما فشل في تحقيق أى انتصار في الدور الثاني، وتراجع ترتيبه من المركز الثاني إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29.

وفاز فريق الجونة على زعيم الثغر، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدف الجونة واللقاء الوحيد عمر السعيد مهاجم الفريق الساحلى المعار من الزمالك، من ضربة جزاء في الدقيقة 39.

وعانى الاتحاد السكندرى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة حيث لم يفز الفريق في مبارياته السبعة الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار لزعيم الثغر هذا الموسم إلى 60 يوما مضت، وتحديد يوم الخامس من أبريل حينما فاز الاتحاد على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.