شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تقسيمة قوية بين اللاعبين وتدريبات خاصة للشناوى ولطفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، وحرص الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.

وخاض الأهلي فقرة تدريبية خططية في منتصف الملعب، وحرص بيتسو موسيماني خلالها على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

كما أجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب، بمشاركة حارسين ضمن البرنامج التدريبي الذي خاضه الفريق اليوم.

وخاض الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي حارسا الاهلى تدريبات خاصة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، ركز خلالها على بعض الوحدات التدريبية التي تتعلق بتسلم الكرة والتمرير للاعبي الفريق والتصدي للتصويب من عدة زوايا مختلفة، فيما شارك حمزة علاء في الجزء الخططي من التدريبات، الذي حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، على تنفيذه في بداية المران.

وشارك الشناوي وعلي لطفي في تدريبات الكرة بعد الانتهاء من التدريبات المنفردة مع يانكون ميشيل، كما خاض حمزة علاء تدريبات منفردة أيضًا تحت قيادة مدرب الحراس.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نهضة بركان بطل المغرب، والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ويجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح غد، استعدادًا لمباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت قطر) على استاد جاسم بن حمد (نادي السد).



ويقوم لاعبو الفريق والجهاز الفني وأفراد البعثة المقرر حضورهم مباراة السوبر بإجراء مسحة طبية غدًا، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباراة.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية قبل الدخول في فقاعة طبية بقطر استعدادًا للسوبر الإفريقي، فيما تقوم البعثة بإجراء مسحة جديدة غدًا.





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