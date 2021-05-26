شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود إلى مطار القاهرة بعد مواجهة الإسماعليى ويتوجه مباشرة إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك، إلى القاهرة مباشرة عقب الانتهاء من مواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها بالتاسعة مساء غدًا الخميس، في قمة منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

حيث استقر الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على عودة الفريق مباشرة إلى مطار القاهرة الدولى، عقب لقاء الدراويش، على أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة إلى الجونة استعدادًا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل كارتيرون عودة الزمالك إلى القاهرة عقب لقاء الإسماعيلى، والتوجه مباشرة إلى الجونة حتى يتمكن من استغلال يومى الجمعة والسبت فى الاستعداد الجيد لمواجهة فريق الجونة.

فى سياق أخر، يفاضل كارتيرون بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق والذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتي إنتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووضع الفرنسي كل من محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر لإختيار أحدهم لمجاورة فرجاني ساسي في المباراة المقبلة، وإن كان الأقرب للمشاركة هو محمود عبد العزيز الذي يحظى بثقة الفرنسي كارتيرون، ويأتي في المرتبة الثانية في إختيارات كارتيرون لبديل طارق حامد هو اسلام جابر الذي يمتاز بقدرته علي المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب من بينهم الوسط المدافع، وهو ما يجعل كارتيرون يضعه في الإختيار الثاني لمنح مرونة تكتيكية داخل الملعب.