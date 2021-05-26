شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن للاعبى الاتحاد السكندرى: مواجهة أسوان فرصتنا للخروج من الاحباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه من التهاون في أهدار مزيد من النقاط في الدورى هذا الموسم، وطالبهم بالعودة من اسوان بالنقاط الثلاثة لتحسين مركز الفريق في الدوري حيت تراجع زعيم الثغر من المركز الثاني إلى المركز الثامن، بعد الهزيمة أمام الجونة.

وقال العميد للاعبيه قبل المران الذي بدأ في الثامنة مساء اليوم: "نمر بأسوأ فترة ومطالبين بتصحيح المسار، 7 مباريات متواصلة لا نحقق فيها الفوز، والغريب أن الأندية الأخرى يحسدون النادي على امتلاكه عناصر مميزة تجمع بين الخبرة والشباب، لكن المحصلة مع هذا أننا نواصل التراجع للخلف بسرعة الصاروخ".

وطالب العميد لاعبيه بضروة بذل الجهد في مباراة أسوان لمصالحة الجماهير السكندرية التي تدعم وتؤازر النادي منذ انطلاق الموسم رغم تواضع النتائج، موضحا أن أسوان يعيش حالة من النشوة بعد الفوز على غزل المحلة في الجولة الماضية وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، على إقامة معسكر مغلق لزعيم الثغر في القاهرة لمدة 24 ساعة، قبل السفر لأسوان لمواجهة زهرة الجنوب في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطلب العميد من لاعبيه التجمع لخوض المران اليوم الأربعاء، دون راحة، بعد الهزيمة أمام الجونة، أمس الثلاثاء، على ملعب الإسكندري، في الجولة الرابعة والعشرون من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويطير الفريق السكندري للقاهرة مساء اليوم الأربعاء، على أن يقيم معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، لمدة 24 ساعة، بعدها يتوجه الفريق لأسوان، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفريق الجنوبي المنتشي بفوزه الصعب على المحلة في الجولة الماضية.