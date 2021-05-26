شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الزمالك بكأس مصر ..عودة صحراوى وغياب مارسيلو عن قائمة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصطحب الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال 25 لاعبا ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الزمالك غدا الخميس فى إطار دور الــ16 بكأس مصر.

القائمة شهدت عودة مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، والأسماء المنضمة كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط .. محمد عادل ، عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم ..شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، بنسون شيلونجو.