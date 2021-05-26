شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 4 ركلات ترجيح تٌنهى تعادل سموحة والبنك الأهلى 2-2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت .

وأحرز هدفى فريق البنك الاهلى أحمد على، بينما جاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى فتحى .

وتدخل الفار في أكثر من كرة حيث قام محمد يوسف حكم اللقاء بالرجوع له في أحتساب 4 ركلات جزاء التي تم تسجيل أهداف المباراة خلالها .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما جاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة .

وضم تشكيل سموحة كلا من: الهانى سليمان، أطهر الطاهر، محمد عبدالمنعم، رجب نبيل، محمود البدرى، شريف رضا، محمد رزق، رفيق كابو، مصطفى فتحى، عبد الكبير الوادى، عرفه السيد". ويضم تشكيل البنك الأهلي كالتالي: "محمد أحمد دبش - محمد كوفي - محمد فتحي محمود - محمود قاعود - أحمد ياسر أحمد - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح - معروف يوسف - أحمد محمود السعدني - فادي فريد - أسامة ابراهيم عبد الله".

ويتواجد علي دكة البدلاء كل من ، "محمود سيد أحمد - بهاء مجدي حسن - محمود الزنفلي - امير مدحت أحمد - محمد مصطفى ميدو - أحمد علي كامل - موسى دياوارا - كريم بامبو".