شكرا لقرائتكم خبر عن مضارب وقمصان وأحذية..معرض عالمي لنجوم الاسكواش على هامش بطولة الجونة" فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع نجوم الاسكواش المصري والعالمي، أبرز مقتنياتهم من قمصان ومضارب في معرض كبير على مدخل مركز الجونة للمؤتمرات، الذي يستضيف بطولة الجونة الدولية.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

واستكملت في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وتلتقي البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، مع منافستها الانحليزية سارة جان بيري المصنفة الخامسة في المباراة الأولى التي تقام في تمام السادسة والنصف. ويواجه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا للرجال، بكنافسه الويلزي جويل مكين المصنف الثامن عالميا في تمام الساعة السابعة والربع. بينما تواجه هانيا الحمامي، المصنفة. السادسة، منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة على العالم في تمام الثامنة والنصف. وتختتم مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة قوية تجمع بين فارس الدسوقي المصنف السابع عالميا و مصطفى عسل المصنف رقم 12 ولاعب النادي الأهلي، وذلك في تمام التاسعة والربع.



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معرض عالمي لنجوم الاسكواش (3)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (4)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (5)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (6)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (7)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (8)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (9)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (10)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (11)



معرض عالمي لنجوم الاسكواش (12)