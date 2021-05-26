شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يحرز هدف التعادل لفريق سموحة بمرمى البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز مصطفى فتحى لاعب فريق سموحة هدف التعادل لفريقه بمرمى البنك الاهلى في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وضم تشكيل سموحة كلا من: الهانى سليمان، أطهر الطاهر، محمد عبدالمنعم، رجب نبيل، محمود البدرى، شريف رضا، محمد رزق، رفيق كابو، مصطفى فتحى، عبد الكبير الوادى، عرفه السيد". ويضم تشكيل البنك الأهلي كالتالي: "محمد أحمد دبش - محمد كوفي - محمد فتحي محمود - محمود قاعود - أحمد ياسر أحمد - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح - معروف يوسف - أحمد محمود السعدني - فادي فريد - أسامة ابراهيم عبد الله".

ويتواجد علي دكة البدلاء كل من ، "محمود سيد أحمد - بهاء مجدي حسن - محمود الزنفلي - امير مدحت أحمد - محمد مصطفى ميدو - أحمد علي كامل - موسى دياوارا - كريم بامبو".

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز، خاض 22 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مواجهات.

يحتل نادي سموحه المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز، خاض 23 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاءات وخسر في مواجهتين.