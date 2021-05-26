شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: قطاع ناشئين الزمالك الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن تتويج فريق 2003 ببطولة الجمهورية جاء نتيجة للتخطيط وتعاون مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي، موضحًا أن قطاع الناشئين بالزمالك هو الأفضل في مصر، وذلك وفقا للنتائج لا سيما بعد تتويج فريق 99 بلقب الدوري وفقا للقوانين واللوائح.

وأضاف يحيى أن القوام الأساسي لمنتخبات الناشئين من لاعبي القطاع بالزمالك، ومعظم اللاعبين ينضمون للفريق الأول بالنادي، كما إن تلك الفترة تعد الأفضل بالنسبة للقطاع، معبرا عن سعادته الشخصية كونه جزء من منظومة قطاع الناشئين التي تضم مجموعة من كبار النجوم جمال عبدالحميد وبدر حامد وباقي المسؤولين والمدربين، ووجه طارق يحيى الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف ولاعبي الفريق على مجهودهم طوال الموسم.

وتوج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 رسميا بطلاً لبطولة الجمهورية للناشئين، وذلك عقب الفوز على فريق انبي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة رقم 18 والأخيرة من المرحلة الثانية التنافسية لبطولة الجمهورية، وذلك فى حضور اللجنة الجديدة الملكفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب ومعه وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني اعضاء اللجنة ، وحسين السمري المدير التنفيذى.

أحرز أهداف الزمالك كل من.. عبدالله محمد في الشوط الأول في الدقيقة 40 ، وكريم عبدون بالدقيقة 6 من الشوط الثاني، وماجد هاني بالدقيقة 45 من الشوط التاني .

وتصدر زمالك 2003 المسابقة برصيد 38 نقطة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة.

وبدء الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي.. أحمد نادر السيد

خط الدفاع.. أحمد رفاعي، محمد كمال اوماجا، أحمد محمود، محي جمعة

خط الوسط.. مصطفى أحمد، ماجد هاني، أحمد عبدالرحيم ايشو، كريم عبدون، عبدالله محمد

خط الهجوم.. عبدالرحمن حمادة الفيومي.

وأجري أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق تغييرات في الشوط الثاني، حيث شارك أحمد خالد ميسي بدلا من أحمد عبدالرحيم ايشو، وخرج كريم عبدون ومحمد كمال اوماجا ومصطفي أحمد بسيوني، وشارك فارس مصطفي وعلي ياسر وعبدالرحمن علي .

وحرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني اعضاء اللجنة، وحسين السمري المدير التنفيذي، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين، من أجل مؤازرة فريق 2003 لكرة القدم، أمام انبي.