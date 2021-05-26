شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سيراميكا و إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا و إنبى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويبدأ سيراميكا بقيادة ضياء السيد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد جمال - محمود نبيل - محمد مسعد - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - وينفول كوبينا - صالح جمعه.

في المقابل جاء تشكيل إنبي بقيادة حلمى طولان على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: زياد بوغطاس، رامي صبري، مصطفى شلبي، مصطفى دويدار، دينو بيتر جودي.

خط الوسط: أحمد العجوز، جون ايبوكو، مصطفى شكشك، على فوزي.

خط الهجوم: كريم طارق.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى

فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.