شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يتوج ببطولة الجمهورية بعد الفوز على إنبى بثلاثية بحضور الإدارة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني، رسميا بطلاً لبطولة الجمهورية للناشئين، وذلك عقب الفوز على فريق انبي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة رقم 18 والأخيرة من المرحلة الثانية التنافسية لبطولة الجمهورية، وذلك فى حضور اللجنة الجديدة الملكفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب ومعه وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني اعضاء اللجنة ، وحسين السمري المدير التنفيذى.

أحرز أهداف الزمالك كل من.. عبدالله محمد في الشوط الأول في الدقيقة 40 ، وكريم عبدون بالدقيقة 6 من الشوط الثاني، وماجد هاني بالدقيقة 45 من الشوط التاني .

وتصدر زمالك 2003 المسابقة برصيد 38 نقطة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة.

وبدء الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي.. أحمد نادر السيد

خط الدفاع.. أحمد رفاعي، محمد كمال اوماجا، أحمد محمود، محي جمعة

خط الوسط.. مصطفى أحمد، ماجد هاني، أحمد عبدالرحيم ايشو، كريم عبدون، عبدالله محمد

خط الهجوم.. عبدالرحمن حمادة الفيومي.

وأجري أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق تغييرات في الشوط الثاني، حيث شارك أحمد خالد ميسي بدلا من أحمد عبدالرحيم ايشو، وخرج كريم عبدون ومحمد كمال اوماجا ومصطفي أحمد بسيوني، وشارك فارس مصطفي وعلي ياسر وعبدالرحمن علي .

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مديرا إداريا للفريق، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبد الرسول علاج طبيعي.

ويقود قطاع الناشئين بالنادي، طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع، والذين حرصوا على التواجد مع مجلس إدارة النادي.

وحرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني اعضاء اللجنة، وحسين السمري المدير التنفيذي، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين، من أجل مؤازرة فريق 2003 لكرة القدم، أمام انبي.