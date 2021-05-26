شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر أمام المغرب 4|3 فى الأمم الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى الخسارة أمام نظيرة المغربى بنتيجة 4|3 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل في الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالسنغال .

وبهذة النتيجة يفشل منتخب الفراعنة في الوصول الى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا واللعب على المركز الخامس والسادس غدا من البطولة الافريقية المقامة حاليا في السنغال .

وتقام البطولة بمدينة سالي السنغالية، وتستمر حتى 29 مايو الجارى، وتعد فى الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام الجارى، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.

ويرأس البعثة وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، وعبد الواحد السيد مدير المنتخب، وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبد الرحمن حسن.