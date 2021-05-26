شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستكشف مفاتيح لعب نهضة بركان قبل السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في استكشاف فريق نهضة بركان المغربي منافسه على لقب السوبر الإفريقي في المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، بعد مشاهدة عدد من مباريات الفريق البركاني والتوقف على أسلوب لعبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة وأبرز العناصر في صفوفه.

وتعرف الجهاز الفني للأهلي على قوة نهضة بركان التي تكمن في كلا من زهير لعروبي حارس المرمى ويوسوفا دياو والعربي ناجي وعمر النمساوي ومحمد عزيز في الدفاع والوسط وكلا من إبراهيم البحراوي ومحسن ياجور وزكريا حدراف في الهجوم باعتبار أن الثنائي الأخير أصحاب الخبرات في صفوف نهضة بركان.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك مساحات أمام لاعبي نهضة بركان لأنه يجيد اللعب على الهجمة المرتدة ونقل الكرة السريع للوصول إلى مرمى المنافس، وطالب لاعبيه بالضغط العالي لمنع الفريق البرتقالي من التحضير ووضعه تحت ضغط طوال المباراة.

وعقد موسيماني أكثر من محاضرة بالفيديو منذ وصوله إلى قطر فطلاع لاعبيه على طريقة نهضة بركان في التحضير والتمركز داخل الملعب وأرز العناصر التي يعتمد عليها في نقل الكرات والاستحواذ على الكرة.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي باعتبار أن الفريق الأحمر بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وهو اللقب الذي قاده للتتويجى بالنجمة التاسعة في مشواره نحو تعزيز صدارته لأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري الأبطال.