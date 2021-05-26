شكرا لقرائتكم خبر عن صن دوانز يتوج بالدوري الجنوب أفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق صن دوانز بلقب الدوري الجنوب أفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه سوبر سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ27.

وحسم لاعبي الفريق الأصفر التفوق في الشوط الأول خاصة بعد طرد جيلي، لاعب سوبر سبورت في الدقيقة 7 وتقدم مابوي في الدقيقة 32 وعزز زميله أوبري مودييا النتيجة في الدقيقة 40 وأضاف ثيمبا الهدف الثالث في الدقيقة 44 فيما جاء هدف تذليل الفارق عند الدقيقة 86 بأقدام موكوينا.

ورفع صن دوانز رصيده إلى 60 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 10 نقاط عن منافسه أمازولو صاحب الوصافة بـ50 نقطة مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية مشوار الدوري.

وودع صن دوانز بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءين للموسم الثاني على التوالي.

ويعيش صن دوانز طفرة فنية خلال العقدين الأخيرين وتمكن من الفوز 17 بطولة محلية بالإضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري.