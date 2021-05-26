شكرا لقرائتكم خبر عن بيان ثلاثي من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يرفض تهديدات «يويفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرارًا عقابيًا على الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوربي البطولة التي رفضها اليويفا.

وحجب اليويفا 5% من عائدات الأندية الأوروبية الـ9، التي أعلنت انسحابها الرسمي من بطولة السوبر ليج، لمدة موسم واحد، فيما توعد الأندية الـ3 المتبقية وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعقوبات مشددة تعلن قريباً.

وأصدرت الأندية الثلاثة بيانًا مشتركًا فيما بينها اعتراضًا على التهديدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليهم.

وجاء نص البيان كالتالي:

الضغوطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على النوادي الثلاثة أمر ينذر بالخطر، باعتبار أن المحكمة حذرت من أي عقوبات قد تمارس في حق مؤسسي السوبر ليج.

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس تعلن عن رفضها المطلق للإكراه والتهديدات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي.

وفتح تحقيق بشأن بطولة السوبر ليج الأوروبي أمر يقوض سياسة المواطن الأوروبي وديمقراطية الاتحاد الأوروبي.

بدلا من دراسة طرق تحديث كرة القدم يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات على الأندية المؤسسة، الأمر الذي لن نقبله.

نؤكد أننا (برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس) لن نستسلم لكل هذه الضغوطات والإكراهات، وسنواصل إدارتنا الحازمة لمناقشة حلول تحديث كرة القدم.

إما أن نجدد كرة القدم، أو نشهد دمارها الأبدي.