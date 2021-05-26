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كافاني يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إشبيلية بعد قليل، في إطار المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وسيدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - إيريك بايلي - فكيتور ليندلوف - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - بول بوجبا - ماسون جرينوود.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز - إديسون كافاني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: دين هندرسون - لي جرانت - أليكس تيلليس - هاري ماجواير - أكسيل توانزيبي - براندون ويليامز - أماد دياللو - فريد -دانييل جيمس - خوان ماتا - نيمانيا ماتيتش - دوني فان دي بيك.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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