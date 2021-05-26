شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تهنئ فريق السلة بعد الصعود لنصف نهائى البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على الاتصال بالفريق الأول لكرة السلة، لتهنئته على الفوز على فريق فاب الكاميرونى، والصعود للدور نصف النهائى بالبطولة الأفريقية للأندية الأبطال، والمقامة فى رواندا.

ويحرص حسين لبيب، على الاتصال بطارق السعيد رئيس البعثة، والتأكيد على الدعم الكامل للفريق معربين عن ثقتهم الكاملة فى قدراتهم وإمكانياتهم الفنية لمواصلة الانتصارات واعتلاء منصات التتويج وحصد لقب البطولة.

وفاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 82/53 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA.

وشهدت المباراة ندية وإثارة منذ بدايتها حيث تفوق الفريق الكاميروني في الربع الأول من المباراة بنتيجة 16/12 قبل أن ينجح الزمالك في التقدم في الربع الثاني بنتيجة 30/28.

وفي الشوط الثاني تقدم الزمالك فى الكوارتر الثالث 55/42 وسيطر على مجريات الشوط، وظل فى الكوارتر الرابع متفوق فى الأداء والنتيجة 82/53.

يذكر أن الزمالك كان قد تأهل لربع نهائي البطولة بعد تصدره لمجموعته بالفوز على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، وعلى دوانس السنغالي بنتيجة 84/62 وعلى المجمع البترولى الجزائرى بنتيجة 97-64 .

ويقود الجهاز الفنى للفريق الإسباني أجوستي بوش ويعاونه كلا من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جودة مدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة.