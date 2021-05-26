شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: التخطيط وراء التتويج ببطولة الجمهورية.. وقطاع الزمالك الأفضل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن تتويج فريق ٢٠٠٣ ببطولة الجمهورية جاء نتيجة للتخطيط وتعاون مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي.

وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، وحصد لقب دوري الجمهورية.

وأوضح أن قطاع الناشئين بالزمالك هو الأفضل في مصر، وذلك وفقا للنتائج ولا سيما بعد تتويج فريق ٩٩ بلقب الدوري وفقا للقوانين واللوائح.

وأضاف أن القوام الأساسي لمنتخبات الناشئين من لاعبي القطاع بالزمالك، ومعظم اللاعبين ينضمون للفريق الأول بالنادي.

وأشار إلى أن قطاع الناشئين بالزمالك، عاد إلى أفضل فتراته، معبرا عن سعادته الشخصية كونه جزء من منظومة قطاع الناشئين التي تضم مجموعة من كبار النجوم جمال عبدالحميد وبدر حامد وباقي المسؤولين والمدربين.

ووجه طارق يحيى الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف ولاعبي الفريق على مجهودهم طوال الموسم.