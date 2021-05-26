شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يرحل عن إنتر ميلان رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان إنهاء التعاقد مع مدرب فريقه الأول أنطونيو كونتي وذلك بعدة أيام قليلة من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

وكانت إدارة إنتر ميلان قد أبلغت كونتي بتراجعها عن خطة تطوير النادي مع ضرورة تخفيض الرواتب بنبة تصل إلى 20% مع ضرورة الاستغناء عن عدد من نجوم الفريق وهو ما رفضه المدرب الإيطالي.

ونشر الموقع الرسمي للفريق صورة المدرب مصحوبة بعبارة «أنطونيو كونتي سيبقى إلى الأبد في ذاكرة النادي»

وقرر كونتي التخلي عن مقعده حيث عبر عن غضبه الشديد تجاه قرارات الإدارة وقال أنه لا يمكنه العمل في ظل الرؤية الجديدة التي ستُعيد إنتر إلى الخلف في الدوري وكذلك المنافسات الأوروبية.

وكان كونتي قد تولي المسئولية التدريبية لفريق إنتر ميلان في إطار خطة تستهدف السيطرة على البطولات المحلية بعد غياب طويل بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وتشير تقارير فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان سيتقدم بعقد مغري إلى الإيطالي كونتي من أجل تنفيذ مشروع طموح في العاصمة الفرنسية مع الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الإنتر يأتي في مقدمتهم أشرف حكيمي ولوكاكاو.