شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك في قمة «أولاد العم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، عن قائمة الفريق التي ضمت 25 لاعبا استعدادا لمواجهة الزمالك والتي تعرف جماهيريًا بقمة «أولاد العم» والمقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات دور الــ16 لبطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالى:

حارسة المرمى: محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى

خط الدفاع: رضوان شريفى، محمد هاشم، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، محمد عمار، أحمد كاستيلو، عبدالله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: محمد عادل، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد حسن، نادر رمضان، عماد حمدى، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، أرى بابل.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.