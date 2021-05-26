شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الشرطة الكاميروني ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على فريق الشرطة الكاميروني، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة.

وتستضيف رواندا البطولة في الفترة من 16 حتى 30 مايو الحالي.

وجاءت النتيجة (82-53) لصالح نادي الزمالك، وبالتالي تأهل الفارس الأبيض إلى نصف النهائيات.

وكان الزمالك قد فاز على المجمع البترولي بطل الجزائر بنتيجة (64-97)، في المباراة الثالثة والختامية للفريق ضمن مباريات البطولة الإفريقية.

ويشارك في البطولة 12 فريقُا مقسمين إلى 3 مجموعات، يصعد للدور التالي أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثالث من كل منها.

وصعد سلة الزمالك كأول مجموعته ليؤكد تأهله للدور ربع النهائى للبطولة بعد فوزه مسبقًا على كل من فيروفيارو الموزمبيقي ودوانسي بطل السنغال.

وتضم قائمة القلعة البيضاء النهائية 13 لاعباً هم: والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو، بقيادة المدير الفني الإسباني أوجوستي بوش.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، كما أنه النادي المصري الوحيد الذي استطاع التأهل للبطولة.