شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم الأهلي ويمنح سبورتنج لقب دوري شباب السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز شباب سلة الجزيرة 16 سنة على فريق النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة السلة.

وأقيمت المباراة في تمام الرابعة عصرًا، على صالة الشرقية للدخان، وانتهت بنتيجة (48-64) لصالح نادي الجزيرة.

وتوج فريق سبورتنج بالدوري، بعدما هزم الزمالك بنتيجة (76-62)، وكان ينتظر مباراة الأهلي والجزيرة لحسم اللقب.

وكان سبورتنج قد حقق فوزًا على النادي الأهلي في الجولة الماضية بالبطولة بنتيجة (60-70)

وحقق سبورتنج اللقب تحت إشراف هيثم كامل، المدير الفني للفريق، خالد عطية، مدرب عام، هشام محمد، مخطط الأحمال، وإسلام الشبكاتي إدارى الفريق، ورئيس لجنة كرة السلة اللواء عمرو حميدة.