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محمود قاعود يحرج خالد جلال فى مباراة البنك الأهلى ضد سموحة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي مع نظيره سموحة، اليوم الأربعاء، واقعة غريبة وتكاد تكون فريدة من نوعها فى الملاعب المصرية، وذلك بعد أن رفض محمود قاعود، مهاجم فريق البنك الأهلى استبداله من جانب المدير الفني خالد جلال، وذلك فى المباراة التى تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة 63، أجرى خالد جلال، تغييرا بنزول أحمد علي بدلا من فادي فريد، وإعلان خروج محمود قاعود ونزول محمود سيد، لكن محمود قاعود فاجىء مدربه وجميع المتابعين برفضه التبديل، وتمسكه بالبقاء في الملعب، مما أدى للتراجع عن إجراء التبديل، وفي المباراة التي انتهت بالتعادل "2-2" وكان بطلها الأول الـ "VAR" الذي احتسب 4 ركلات جزاء.

البنك الأهلي يتعادل مع سموحة «2-2» في لقاء ركلات الجزاء والـ«VAR»

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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