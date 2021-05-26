شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قاعود يحرج خالد جلال فى مباراة البنك الأهلى ضد سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي مع نظيره سموحة، اليوم الأربعاء، واقعة غريبة وتكاد تكون فريدة من نوعها فى الملاعب المصرية، وذلك بعد أن رفض محمود قاعود، مهاجم فريق البنك الأهلى استبداله من جانب المدير الفني خالد جلال، وذلك فى المباراة التى تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة 63، أجرى خالد جلال، تغييرا بنزول أحمد علي بدلا من فادي فريد، وإعلان خروج محمود قاعود ونزول محمود سيد، لكن محمود قاعود فاجىء مدربه وجميع المتابعين برفضه التبديل، وتمسكه بالبقاء في الملعب، مما أدى للتراجع عن إجراء التبديل، وفي المباراة التي انتهت بالتعادل "2-2" وكان بطلها الأول الـ "VAR" الذي احتسب 4 ركلات جزاء.

البنك الأهلي يتعادل مع سموحة «2-2» في لقاء ركلات الجزاء والـ«VAR»