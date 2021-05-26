شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعادل مع سموحة «2-2» في لقاء ركلات الجزاء والـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مع ضيفه سموحة بهدفين لكلاً منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء 26-5-2021 على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء تبادل للسيطرة في وسط الملعب من جانب الفريقين حتى منتصف الشوط الثاني حيث ظهرت المحاولات الهجومية لفريق البنك الأهلي الذي يسعى للخروج من المنطقة الخطر في جدول الدوري.

المباراة شهدت لجوء الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الـ «VAR» أكثر من مرة، حيث احتسب الحكم محمد يوسف ركلة جزاء لصالح رفاق المدرب خالد جلال في الدقيقة 69 تمكن اللاعب احمد على كامل من تسديدها بنجاح، فيما جاء هدف التعادل للفريق السكندري من ركلة جزاء أيضاً بأقدام اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 81.

وحاول لاعبو البنك الأهلي الظهور هجومياً وهو ما أسفر عن ركلة جزاء جديدة سددها أحمد على في الدقيقة 90، واحتسب الحكم ركلة جزاء رابعة في اللقاء بعد تعرض مهاجم سموحة للعركلة داخل المنطقة ونجح مصطفى فتحي في تسجيلها عند الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذا التعادل يرتقي سموحة إلى المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.