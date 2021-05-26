شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرؤوف: نحن الأجدر ببطولة الجمهورية.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام إنبي واستحق الفوز والتتويج بلقب بطولة الجمهورية.

وفاز الفريق على إنبي بثلاثية دون رد، في الجولة الأخيرة لدوري الجمهورية.

وأوضح عبدالرؤوف في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق قدم مستوى ثابت طوال الموسم وهو الأحق والأجدر بالتتويج باللقب.

واعتذر عبدالرؤوف لجماهير النادي بسبب هزيمة الأهلي في الجولة الماضية، مشيرا إلى أن غياب التوفيق كان السبب الرئيسي في الهزيمة.

وأكد أنه تعهد مع اللاعبين على الفوز في لقاء اليوم من أجل التتويج بالبطولة واسعاد جماهير الزمالك، موضحا أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وهم الأفضل في هذه المرحلة السنية.