شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالحميد: الزمالك يمتلك أفضل قطاع ناشئين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريق ٢٠٠٣ بلقب بطولة الجمهورية.

وفاز الفريق على إنبي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بختام دوري الجمهورية.

وأكد جمال عبدالحميد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وهم الأفضل في جيلهم ويمكن اعتبارهم مستقبل النادي، مضيفًا أن قطاع الناشئين بالزمالك هو الأفضل في مصر بعد التتويج ببطولتي ٢٠٠٣ و٩٩ التي توج بها الزمالك وفقا للوائح.

وحرص قائد منتخب مصر في كأس العالم على تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي العظيمة.