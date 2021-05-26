شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي .. الترجي يودع كأس تونس من الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق الترجي بطولة كأس تونس من دور الـ 32 بعدما تلقى خسارة مفاجئة على يد النجم الساحلي بهدف دون رد.

ولم يتمكن بطل الدوري من مواصلة تفوقه المحلي رغم اعتماده على العناصر الأساسية أمام وصيفه النجم الساحلي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب جاك مبي في الدقيقة 35، ولم تفلح محاولات رفاق المدرب معين الشعباني في العودة وتسجيل هدف التعادل.

ومن المنتظر أن يلتقى الأهلي مع الترجي التونسي في إطار الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.