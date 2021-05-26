شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يفوز على كابسي في ثالث مباريات كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الشباب بالنادي الإسماعيلي على فريق كابسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب فندق ميركيور في ثالث مباريات بطولة كأس مصر ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط ويحسم صعوده كأول المجموعة.

أحرز أهداف الاسماعيلي مروان شوقي هدفين وهدف لكل من عمرو سعيد ومحمد زيدان.

بدأ الاسماعيلي بتشكيل مكون من، عبدالرحمن صلاح، عمر هنيدي، محمد نصر، عبدالله محمد، أحمد عبدالوهاب، محمد سليمان، عبدالله السعيد، عمر الساعي، محمد إيهاب، محمد البحيري، مروان شوقي، وشارك في شوط المباراة الثاني كلا من عمرو سعيد، محمد زيدان، محسن الحجف.

يقود الفريق فنيا، خالد القماش مشرف عام على الفريق، عطية صابر مدير فنى، أيمن كمال مدرب عام، محمد حسيب مدرب، سعفان الصغير مدرب حراس مرمى.