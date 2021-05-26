شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الإسماعيلي لدى فيفا يوضح موقف الفريق من خصم نقاط إبراهيم حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد نصر عزام محامي الإسماعيلى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أن خصم الثلاث نقاط من رصيد الفريق بشأن قضية نجوم المستقبل والموقعة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري ليس بشكل نهائي.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمى: «الإسماعيلي تقدم باستئناف رسمي ضد القرار في المحكمة الرياضية الدولية ولم يتم البت فيه حتى الآن».

وتابع: «لوائح الاتحاد الدولي والمصري تنص على عدم تفعيل العقوبة إلا بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المتبعة».

وأنهى المحامي الدولي: «أود أن أوضح أن خصم النقاط لن يكون إلا بانتهاء المسابقة، أسوة بما تم من حالات مماثلة في الدوري المصري».