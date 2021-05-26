شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مواليد 2003 يهزم إنبي .. ويتوج ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 رسميا بطلًا لبطولة الجمهورية، وذلك عقب الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة رقم 18 والأخيرة من المرحلة الثانية للبطولة.

أحرز أهداف الزمالك كل من: عبدالله محمد في الشوط الأول في الدقيقة 40، وكريم عبدون بالدقيقة 6 من الشوط الثاني، وماجد هاني بالدقيقة 45 من الشوط الثاني.

وتصدر زمالك 2003 المسابقة برصيد 38 نقطة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد نادر السيد خط الدفاع: أحمد رفاعي، محمد كمال أوماجا، أحمد محمود، محي جمعة خط الوسط: مصطفى أحمد، ماجد هاني، أحمد عبدالرحيم إيشو، كريم عبدون، عبدالله محمد خط الهجوم: عبدالرحمن حمادة الفيومي.

وأجرى أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق تغييرات في الشوط الثاني، حيث شارك أحمد خالد ميسي بدلا من أحمد عبدالرحيم إيشو، وخرج كريم عبدون ومحمد كمال أوماجا ومصطفى أحمد بسيوني، وشارك فارس مصطفى وعلي ياسر وعبدالرحمن على.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مديرا إداريا للفريق، ومدرب حراس أيمن الطويل، وخالد عبدالرسول للعلاج الطبيعي.

ويقود قطاع الناشئين بالنادي طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع، والذين حرصوا على التواجد مع مجلس إدارة النادي.

وحرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني أعضاء اللجنة، وحسين السمري المدير التنفيذي، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين؛ من أجل مؤازرة فريق ٢٠٠٣ لكرة القدم أمام إنبي.