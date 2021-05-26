شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في المباريات الرسمية ابتداء من مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال أبوعبلة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن حمدي فتحي أجرى أشعة على موضع إصابته، وتم عرضها على الطبيب المعالج له، والذي أكد أن اللاعب جاهز طبياً للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا للرؤية الفنية.

وشارك فتحي في تدريبات الأهلي الجماعية بصورة طبيعية قبل سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا وأجرى أشعة في قطر للمزيد من الاطمئنان على حالته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات الرسمية بداية من نهضة بركان وفقا للرؤية الفنية.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب جاسم بن حمد، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب السابع في تاريخ النادي.

يذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر الإفريقي 6 مرات من قبل، كان آخرها على حساب على الصفاقسي التونسي عام 2014.