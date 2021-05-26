بيانيتش: هذا الموسم كان كارثيا لي بكل المقاييس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

اكد لاعب برشلونة ميراليم ​بيانيتش​ ان موسمه مع النادي الكتالوني كان سيئا جدا على كل الصعد.



وكتب الدولي البوسني عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "احترم القميص احترم الفريق أقدم كل شيء له داخل وخارج الملعب".

كما أضاف "هذا ما يستحقه برشلونة هذا ما أفعله منذ اليوم الأول مع زملائي في الفريق".

وأتم "هذا الموسم يترك لي طعمًا مريرًا ويطرح العديد من الأسئلة التي لازالت في حاجة إلى إجابات".

لم يتمكن بيانيتش حتى الآن من تسجيل أو صناعة أي هدف بقميص برشلونة لكنه خرج ببطولة واحدة هذا الموسم وهي كأس ملك إسبانيا.