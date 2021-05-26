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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يريد هذا الثنائي في دفاعات الريدز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021
كشفت التقارير الصحافية البريطانية ان ادارة فريق ليفربول الانكليزي، تدرس بقوة ضم مدافع فريق لايبزيغ الالماني، إبراهيما كوناتي لتقوية دفاعات الريدز في الموسم القادم بعد المعانات الكبيرة التي اودت بالفريق هذا الموسم نحو الهاوية.
واكدت شبكة ESPN العالمية الرياضية ان فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي هو الثنائي الدفاعي الذي يريده يورغن كلوب في ليفربول الموسم المقبل، والنادي سيستمع إلى العروض المقدمة للمدافع فيليبس هذا الصيف، ولا توجد هناك أي فرصة لبقاء كاباك في ليفربول، فالنادي سـيدفع في الساعات القادمة قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع كوناتي.