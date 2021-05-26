كلوب يريد هذا الثنائي في دفاعات الريدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

كشفت التقارير الصحافية البريطانية ان ادارة فريق ​ليفربول​ الانكليزي، تدرس بقوة ضم مدافع فريق لايبزيغ الالماني، إبراهيما ​كوناتي​ لتقوية دفاعات الريدز في الموسم القادم بعد المعانات الكبيرة التي اودت بالفريق هذا الموسم نحو الهاوية.



واكدت شبكة ESPN العالمية الرياضية ان فيرجيل ​فان دايك​ وإبراهيما كوناتي هو الثنائي الدفاعي الذي يريده يورغن ​كلوب​ في ليفربول الموسم المقبل، والنادي سيستمع إلى العروض المقدمة للمدافع ​فيليبس​ هذا الصيف، ولا توجد هناك أي فرصة لبقاء ​كاباك​ في ليفربول، فالنادي سـيدفع في الساعات القادمة قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع كوناتي.