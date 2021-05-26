تقارير: انتر ميلانو يفسح عقد كونتي بالتراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 مايو 2021

اكدت تقارير صحفية إيطالية أن العلاقة بين المدير الفني لنادي إنتر ميلانو ​انتونيو كونتي​ والنادي انتهت وتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.



صحيفة لاغازيتا الإيطالية اكدت أن كونتي يقترب من إنهاء عقده مع إنتر ميلانو لأنه مستاء من قرار الإدارة بخفض النفقات للموسم الجديد ويرفض الأمر جملة وتفصيلًا.

وأشارت شبكة سكاي ايطاليا ان اجتماعا حدث بين إدارة إنتر ميلانو وأنتونيو كونتي لكنه انتهى بفسخ عقد المدرب الإيطالي بالتراضي.

كونتي الذي لديه عقد مستمر حتى نهاية الموسم المقبل وافق على الحصول على 7 ملايين يورو فوري.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية أكدت أن إنتر ميلانو وضع بندًا في الاتفاقية يمنع كونتي من التوقيع مع أي نادٍ آخر في إيطاليا خلال المستقبل القريب على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل مما يجعله الاقرب لاستبدال زيدان مع ريال مدريد الاسباني.